Warum ein Zürcher Quartier gegen ein neues Schulhaus kämpft, berichtet die «NZZ». Fotos: gruenau.ch

Warum ein Zürcher Quartier gegen ein neues Schulhaus kämpft, berichtet die «NZZ». Ausserdem in der Presse: die Innerschweizer Stadt der Zukunft und Surrealisten im Vitra Design Museum.

Anna Raymann 30.09.2019 10:00

– Der Aargauer Produktdesigner Patrick Müller entwirft Objekte für Konfliktgebiete. Zum Beispiel ein Werkzeug, das für den traditionellen Hüttenbau im Südsudan genutzt werden kann. Ein Portrait in der «AZ» .

– In der Luzerner Agglomeration wird neu geordnet. Im städtebaulichen Entwicklungsgebiets Luzern Süd setzt der Mattenhof den Auftakt: «Entsteht hier die Innerschweizer Stadt der Zukunft?», fragt die «NZZ» .

Wer sozial durchmischte Quartiere fördern und Verdrängungs- und Segregationsprozesse bremsen will, findet in «Hochparterres» Themenheft «Quartier bildet» zwölf Appelle – adressiert an Schule, Bauwirtschaft und Stadtentwicklung.