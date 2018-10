AöV Wikipedia

Anna Raymann 01.10.2018 10:41

Bis 1957 fuhren bereits Trams durch St. Gallen. Seither besteht der ÖV aber in erster Linie aus Bussen und das wird nach dem neusten Entscheid von Stadtrat und Kanton auch weiterhin so bleiben. Der ehemalige St. Galler Stadtrat Freddy Brunner plädiert bei seinen Amtskollegen aber weiterhin für ein Tram auf der innerstädtischen Ost-West-Achse und möchte ihnen «den Rücken stärken, zusammen mit Kanton und Bund aktiv und zeitgerecht nach einer Lösung für die drängenden ÖV-Probleme zu suchen.» Denn wenn das ÖV-Aufkommen wie vorgesehen wächst, reichen die Kapazitäten bald nicht mehr. Dann droht der öffentliche Nahverkehr an sich selber zu ersticken. Freddy Brunner argumentiert in einem ausführlichen Interview mit dem «Tagblatt» für ein vielfältiges ÖV-Angebot.

Weitere Meldungen:

– Pierre de Meuron spricht im Interview über das fehlende S-Bahn-Herzstück und bezahlbaren Wohnraum in Basel. Das Gespräch ist in der Printausgabe der Aargauer Zeitung abgedruckt.

– In Seon soll eine Familiensiedlung mit 37 Wohnungen entstehen. Die Pläne für das Areal haben eine lange Vorgschichte. Die «Aargauer Zeitung» informiert.

– Mitte August wurde in San Francisco das hypermoderne Transbay Transit Center für Busse und Züge eröffnet. Wegen baulicher Mängel wurde der Architektentraum nun schon wieder geschlossen. «Das Silicon Valley kann vieles – aber nicht für Infrastruktur sorgen» titelt die «NZZ».

– Nach dem Rücktritt von Johann Schneider-Ammann und Doris Leuthard braucht der Bundesrat neue, urbane Kräfte – kommentiert die «NZZ».

– Am Sonntag präsentierte Akris als einziges Schweizer Label seine Frühling-/Sommerkollektion an den Pariser Modewochen. Das «Tagblatt» berichtet.