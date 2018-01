Ein Hochhaus als Stadttor

Text: Andres Herzog / 23.01.2018 10:26

Foto: zVg

Das Architektur- und Immobilien-Unternehmen Anton Giess AG hat auf Facebook zwei Visualisierungen eines Hochhauses in Rheinfelden gestellt, berichtet die «Aargauer Zeitung». (Artikel nicht online) Sie stammen von Max Dudler, der im Ort die Überbauung Kaiserstrasse realisiert hat. «Der Architekt hat sich mit dem Stadtbild von Rheinfelden tief auseinandergesetzt», heisst es im Facebook-Beitrag. Seiner Meinung nach fehle ein «Tor» als Eingang zur Stadt. Die Visualisierung sei ein Denkanstoss, schreibt die Zeitung. Es ist noch nicht einmal klar, ob der Bau überhaupt zonenkonform wäre. Die Gemeindeversammlung bewilligte letztes Jahr einen Kredit für ein Hochhauskonzept in Rheinfelden. Mit dem Vorschlag von Max Dudler habe sich die Stadt offiziell allerdings nicht befasst, so die «Aargauer Zeitung».

Weitere Meldungen:



– Das Plakat des Grafik-Schülers Damin Samsoodeen aus Münsingen BE wird bald überall in der Deutschschweiz zu sehen sein, schreibt «20 Minuten». Er kam unter die besten zehn für eine nationale Kampagne der Allgemeinen Plakatgesellschaft APG.