Das Attisholz-Areal bei Solothurn ist eine der grössten Industriebrachen der Schweiz – und eine der aufregendsten, schreibt die «NZZ». Fotos: Rolf Siegenthaler

Urs Honegger 30.08.2019 10:17

«Heute ist das Attisholz-Areal eine der grössten Industriebrachen im Land, je nach Quelle sogar das grösste Entwicklungsgebiet der Schweiz», schreibt die «NZZ». Dennoch hätten in der Baubranche einige die Stirn gerunzelt, als das Immobilienunternehmen Halter AG 2016 das gesamte Gebiet erwarb. «Seine Pläne im Attisholz sind kühn: 1200 Wohnungen für 2400 Personen und 1500 Arbeitsplätze in Bereichen wie Dienstleistungen, Gewerbe, Gastronomie.» Gerade weil Halter langsam vorgehe, werde sich der Charakter des städtischen Dorfs, das hier entsteht, in den nächsten Jahrzehnten immer wieder verändern, meint die «NZZ». Kanton und Gemeinde müssten sich für ein solch unorthodoxes Projekt besonders engagieren. Man müsse im Rahmen des Rechts kreativ sein, sonst werde es nicht gehen. «Bevor tatsächlich gebaut werden kann, muss die Nutzungsplanung bewilligt werden. (...) Und so sind es momentan immer noch Zwischennutzungen, die das Areal prägen und bekannt machen sollen: Kunst, Bars, Partyräume.»



Weitere Meldungen:

– Futurafrosch und extra Landschaftsarchitekten gewinnen den Projektwettbewerb für den neuen Dorfkern von Malans (GR). Die «Südostschweiz» berichtet.



– Die Grafikdesignerin Manuela Pfrunder hat 13 Jahre lang an den neuen Schweizer Banknoten gearbeitet. Im Interview mit dem «Bund» spricht sie über den Glauben an Geld.



– Das Kunstmuseum Bern widmet dem Bauhaus-Pionier Johannes Itten eine Ausstellung. Neu erforschte Skizzenbücher zeigen ihn als Künstler, der Leben und Kunst verschmelzen wollte. Der «Bund» berichtet.



– «Die Stadt unter der Stadt»: Unter Istanbul liegen Jahrtausende von Geschichte begraben – das sorgt für Konflikte, wenn gebaut wird. Die «NZZ» berichtet.



– «Weder gute noch böse Geister lassen sich aus der Stadt vertreiben»: Die rasante Entwicklung Singapurs bringt vieles zum Verschwinden, schreibt die «NZZ» über eine Ausstellung im Architekturforum Zürich.