Bauliche Strukturen, die andernorts längst verschwunden sind. Fotos: Jaromir Kreiliger

Das Tessin möchte seine Rustici wiederaufbauen. Der «Tages-Anzeiger» berichtet. Ausserdem in der Presse: Initiative für mehr Alterswohnungen in Zürich, dichter Bauen in Basel und Nachruf auf Leopold Bachmann.