«Der Klimawandel ist eine Bedrohung für das menschliche Wohlergehen und die planetare Gesundheit.» Fotos: NASA via Unsplash

Urs Honegger 01.03.2022 10:03

«Ein kurzes, sich rasch schliessendes Zeitfenster» Die Folgen des Klimawandels werden immer deutlicher, schreibt die ‹NZZ› über den neuen Bericht des Uno-Klimarats. Ausserdem in der Presse: die Gletscherinitiative, der steigende Holzpreis und der Ukraine-Krieg. 01.03.2022 10:03

Neu an dem jetzt vorgestellten Bericht des Uno-Klimarats seien vor allem Zusammenhänge, die von den Wissenschaftern früher nicht gesehen worden waren – oder nicht mit der gleichen Schärfe, schreibt die ‹NZZ›: «Zum Beispiel ziehen immer mehr Menschen in Städte. Heute lebt bereits etwa die Hälfte der Erdbewohner in urbanen Räumen. In Metropolen aber klettert die Temperatur wegen der Überbauung noch stärker als anderswo. Der Bedarf an eine Anpassung an die Hitze wird dort also noch höher, als er es ohnehin schon ist.» Auf der Empfindlichkeit städtischer Siedlungen liege ohnehin ein Fokus des Berichts. Denn dort wirke sich der Klimawandel stark auf die menschliche Gesundheit und auf die Infrastruktur aus. «Dreissig bis fünfzig Prozent der Gebiete an Land oder im Meer sollten unter Schutz gestellt werden, heisst es in dem Bericht. Nur das garantiere, dass die Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme so gross bleibe, dass man den Nutzen, den die Menschen weltweit von ihnen habe, bewahren könne.» ...