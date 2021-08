Das V&A East Museumvon O'Donnell + Tuomey: Die Architekten liessen sich von einem der skulpturalen Kleider des spanischen Modeschöpfers Cristóbal Balenciaga inspirieren. Fotos: O'Donnell + Tuomey

«Was London mit der Tate Modern und um den Bahnhof von King’s Cross schon einmal gelungen ist, will die Stadt jetzt erneut versuchen: Mit attraktiven Kulturstätten soll eine darbende, urbane Landschaft neu belebt werden.» Die «NZZ» berichtet, wie der neue Ableger des Victoria & Albert Museum den östlichen Stadtteil South Kensington aufwerten soll. Der Entwurf für das V&A East Museum stammt vom Dubliner Büro O’Donnell + Tuomey. Als zweites Gebäude entsteht daneben das V&A East Storehouse vom New Yorker Architekturbüro Diller Scofidio + Renfro. Umschlossen wird das Areal von Hackney, Newham und Tower Hamlets, drei der ärmsten Bezirke Londons. Die direkte Nachbarschaft sei bei der Planung und der Programmgestaltung von Anfang an einbezogen worden, mit rund 20 000 Menschen habe man im Vorfeld geredet, um das neue Haus zu definieren. Das sei nicht nur einem geschärften Bewusstsein für veränderte gesellschaftliche Ansprüche geschuldet, sondern auch handfesten wirtschaftlichen Gegebenheiten. «In Zeiten, in denen das Reisen eine wacklige Angelegenheit geworden ist, suchen sie sich ihr Publikum lieber vor Ort.»



Weitere Meldungen:



– Von Ballmoos Partner Architekten gewinnen den Wettbewerb für 32 Sozialwohnungen an der Burgfelderstrasse in Basel. Der Kanton Basel-Stadt will auf der ehemaligen Wendeschleife der Tramlinie 3 einen Neubau errichten. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– «Kahlschlag an der Margarethenstrasse»: Die einzigartige Basler Allee ist «als ökologisches Gesamtkunstwerk» zerstört, nachdem das Bau- und Verkehrsdepartement in den vergangenen zwei Wochen 17 Kugelahorne beseitigen liess. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– «Celerina soll endlich ein Dorfzentrum erhalten»: Das Dorfzentrum von Celerina soll aufgewertet werden. Am Montagabend ist das Vorprojekt von Tschumi Landschaftsarchitektur, Metron Verkehrsplanung und Ruch und Parter vorgestellt worden. Die «Südostschweiz» berichtet.



– «Genossenschaften sind in der Agglo im Trend»: Rund um Bern gibt es Bestrebungen, mehr gemeinnützige Wohnungen zu erstellen, schreibt der «Bund». Vorbild sei die Stadt, in der bis zu 1000 genossenschaftliche Wohnungen im Entstehen sind.



– «Über den Swissquote-Turm in Gland (VD) wird abgestimmt»: Die für das Referendum notwendigen Unterschriften sind zusammengekommen. «24heures» informiert.



– «Für Sibylle Bucher begann Baukultur mit fairem Wettbewerb»: Die äusserst vielseitig engagierte Zürcher Architektin ist kurz vor ihrem 56. Geburtstag gestorben. Ein Nachruf in der «NZZ».