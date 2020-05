Der Neubau der Heilsarmee von Allemann Bauer Eigenmann Architekten. Fotos: Allemann Bauer Eigenmann Architekten

Allemann Bauer Eigenmann Architekten machen eine Ecke in Zürich-Aussersihl zu einem Platz, berichtet der «Tages-Anzeiger». Ausserdem: kein Wanderweg in der Ruinalta und ein Klimaerlebnisweg im Toggenburg.

Urs Honegger 07.05.2020 09:41

«Entsteht an einem Ort mit prägenden Gebäuden ein neues, soll es den Ort mitgestalten und zugleich für sich allein (s)eine Wirkung entfalten», schreibt der «Tages-Anzeiger». Das gelte insbesondere da, wo die Gebäude einen grösseren Raum umschliessen oder einen Platz bilden. Die Architekten des Neubaus der Heilsarmee in Zürich-Aussersihl - das Zürcher Büro Allemann Bauer Eigenmann Architekten - haben den Weg der Anpassung gewählt: vom altehrwürdigen Plaza-Bau hätten sich die Planer zu den Rundungen inspirieren lassen und diese in der Umsetzung verstärkt. «Doch im Gegensatz zum Plaza-Bau wirken sie beim neuen Heilsarmee-Haus lieblich und einladend, formen als Blockrand einen Platz», schreibt der «Tagi». Die Formsprache deute an: Ich heisse alle willkommen.



Weitere Meldungen:



– Zürich und Bern schaffen mehr Platz für Cafés und Restaurants: Dank spezieller Sommerregeln dürfen Gastrobetriebe den Aussenbereich kostenlos vergrössern. «Tages-Anzeiger» und «Bund» berichten.



– Nach dem Urteil des Bundesgerichts ist der geplante durchgehende Wanderweg durch die Ruinaulta wohl vom Tisch, berichtet die «Südostschweiz».



– Wie soll der Verkehr auf der Lausanner Place Bel-Air funktionieren? «24heures» über die Debatte im Lausanner Gemeinderat.



– «Klimaerlebnisweg Toggenburg nimmt Form an»: Auf der Bergstation Rietbach entsteht eine Fotovoltaikanlage. Sie wird damit den Auftakt des Klimaerlebnisweges bilden, berichtet das «St.Galler Tagblatt».