Balkrishna Doshi sei die Vaterfigur mehrerer Generationen von indischen Architekten und trotzdem vielen noch unbekannt – sogar nachdem ihm letztes Jahr der Pritzker-Preis verliehen wurde. Mit Nachdruck und Geduld suche Balkrishna Doshi seit über einem halben Jahrhundert nach einer Architektur, welche die Gemeinschaft der Menschen verkörpert und fördert. Im Interview mit der «NZZ» sagt Doshi: «In unserer Kultur denken wir nicht in statischen, sondern in dynamischen Ordnungen. Der Wandel ist die einzige Konstante und die einzige Gewissheit.» Der Pritzker-Preisträger Balkrishna Doshi bringe in seinen Bauten Ost und West zusammen wie kaum einer seiner Generation, schreibt die Zeitung im begleitenden Artikel.