Urs Honegger 03.05.2022 10:35

«Ein Hauch New York für Zürich» Zürich plant eine neue Velobrücke über das Gleisfeld. Die ‹NZZ› berichtet. Ausserdem in der Presse: die Basler Verkehrsplanung, die Energiewende im Kanton Bern und die Stadt als Abstraktion. 03.05.2022 10:35

Zürich soll eine neue Brücke bekommen. Zwischen den Kreisen 4 und 5 plant das Tiefbauamt einen Übergang über die Gleise für Fussgängerinnen und Velofahrer. Für die ‹NZZ› weht um das Projekt ein Hauch New York: «Tatsächlich erinnert die Visualisierung der Brücke mit der Begrünung etwas an einen weltberühmten Aussichtspunkt: die Highline in New York.» Ein Touristenmagnet wie das berühmte Vorbild dürfte sie aber wohl kaum werden, der Blick auf das Gleisfeld und den Hauptbahnhof sei doch merklich weniger spektakulär als jener auf die Strassen New Yorks. Wie die Brücke dann ganz genau aussehen wird, sei auch noch unklar. Das Siegerprojekt des Teams schlaich bergermann partner Stuttgart, Emch+Berger Bern, Itten+Brechbühl, Emch+Berger WSB und ghiggi paesaggi werde in den Details noch überarbeitet werden. «Bäume, wie sie auf der Visualisierung zu sehen sind, wird es keine geben», zitiert die ‹NZZ› den zuständigen Stadtrat Richard Wolff. Diese auf die Brücke zu pflanzen, sei vielleicht der Traum der Architekten, aber schlicht nicht möglich. Weitere Meldungen: – «Die Freiheit, jederzeit in sein Auto zu steigen, müssen wir hinterfragen»: Die SP-Co-Präsidentin Lisa Mathys will einen Paradigmenwechsel in der Basler Verkehrspolitik. Die ‹Basler Zeitung› berichtet. – «Kanton Bern zahlt neu auch für Ersatz der Gasheizung»: Bis zu 10’000 Franken erhält, wer etwa eine Gasheizung mit einer Wärmepumpe ersetzt, informiert der ‹Bund›. – Um die Grossbaustelle am Bahnhof Lausanne tobt ein bizarrer Streit, berichtet der ‹Tages-Anzeiger›. Kritiker stören sich an einem riesigen Polizeizentrum, von dem die Öffentlichkeit bis vor kurzem nichts wusste. – «Die Stadt wird zur Abstraktion»: Für seinen Fotoband ‹Post Truth› fügt der australische Fotograf George Byrne Bilder aus Los Angeles und Miami zu traumhaften Collagen zusammen. Die ...