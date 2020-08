Der geplante Abriss des geschützten Berner Wohnbaus «Tscharnergut» erzürnt Fachleute und den Berner Stadtpräsidenten. Fotos: Valérie Chételat

«Das Tscharnergut ist die beste Verwirklichung der ‹Ville radieuse›», berichtet der Architekturkritiker Benedikt Loderer «dem Bund». Die «strahlende Stadt», die ideale Siedlung nach den Vorstellungen Le Corbusiers, war das Vorbild für die Überbauung in Bümpliz. Doch über sechzig Jahre nach dem Spatenstich strahlen die Häuserblöcke nicht mehr wie einst. Der Streit um den geplanten Abriss eines der Wohngebäude wird zur Grundsatzdebatte über Denkmalschutz und Planungsvereinbarung in Bern. «Die Bausubstanz ist so schlecht, dass sich ein Erhalt nicht mehr rechnet», sagt der Geschäftsführer der zuständigen Genossenschaft Fambau gegenüber der Zeitung. Der Berner Stadtpräsident entgegnet: «Man hat die Probleme im Tscharnergut lange im Voraus kommen sehen. 2011 hatten wir eine Lösung, die auch Fambau unterschrieben hat.» Grundsätzlich gelte es, Vereinbarungen nach Beteiligungsprojekten einzuhalten. «Sonst kann man gleich aufhören, solche Verträge abzuschliessen.»



