Das linke Seeufer in Luzern soll aufgewertet werden. Die «LZ» berichtet über die Vorschläge. Ausserdem in der Presse: keimfreie Türklinken und digitale Ortsplanung.

Anna Raymann 22.04.2020 10:19

Mit einem Entwicklungskonzept will die Stadt Luzern aufzeigen, wie die Quartiere entlang des linken Seeufers aufgewertet werden können. Nach einem Mitwirkungsanlass im Herbst 2018, stehen nun Ideen von drei Planungsteams, berichtet die «LZ». Die Planungsbüros des ersten Teams wollen Inseli oder die Ufschötti ökologisch aufwerten und mit einem durchgehenden Weg verbinden. Im Tribschenstadt-Gebiet sollen Bäumen entlang der Strassen gesetzt werden und neue Freiräume sollen entstehen, skizziert das zweite Team. Das dritte Team schlägt vor, das Inseli wieder zu einer Insel zu machen und das Areal als «grünen Bahnhofplatz» zu stärken. Bis Ende Sommerferien schliessen die Teams ihre Testplanungen ab. Ein Siegerteam werde es nicht geben. «Wir werden Massnahmen aus allen drei Planungen prüfen und in das Entwicklungskonzept für das linke Seeufer integrieren», sagt Pascal Stolz, Projektleiter Stadtplanung bei der Stadt Luzern in der Zeitung.

Beteiligte Planungsteams:

1) Extra Landschaftsarchitekten, Leismann, Kontextplan sowie Martin Beutler

2) Freiraumarchitektur, S2L Landschaftsarchitekten, Ernst Niklaus Fausch Partner, WAM Planer und Ingenieure und Urban Equipe

3) Studio Vulkan Landschaftsarchitektur, Christian Salewski & Simon Kretz, Schneiter Verkehrsplanung, Zimraum und OePlan

Weitere Meldungen:

– Goldach überarbeitet seine Ortsplanung. Die Gemeinde hat zur Vernehmlassung eingeladen, ihr digitaler Weg sei dabei einzigartig, berichtet das «Tagblatt».

– Schnellbusse, U-Bahn, rollatorgängige Trams: Die Zürcher Verkehrsbetriebe haben das Publikum gefragt, wie der öffentliche Verkehr in dreissig Jahren aussehen soll. Die «NZZ» berichtet.

– Schwingende Türen wie in den Saloons im Wilden Westen oder doch lieber ein Aufsatz aus dem 3D-Drucker? «SRF Kultur» sucht nach hygienischen Alternativen zur Türfalle.

– Glas galt lange Zeit als hygienisch, nun wird aber bekannt, dass Viren auf Glas besonders gut überleben. Die «NZZ» erzählt die Architekturgeschichte des durchsichtigen Materials.

– Die Designermesse Blickfang Basel muss aufgrund der Corona-Pandemie ein weiteres Mal verschoben werden. Neu soll die Messe nun im Herbst stattfinden, meldet die «BZ».