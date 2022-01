Mit dem Clara-Areal erwirbt der Kanton Basel-Stadt zwei Hektare und zweihundert Wohnungen miten in Klein-Basel. (Foto: bs.ch)

Basel-Stadt kauft ein drittes Areal in Klein Basel. Wenig erstaunlich wird eifrig debattiert, was das soll. Ausserdem in der Presse: Winterthur auf der Wohnungsbremse und die Nachhaltigkeit von Patagonia.

Palle Petersen 24.01.2022 10:47

Vor rund einer Woche hat der Kanton Basel-Stadt das Clara-Areal gekauft, und besitzt nun nebst Rosental- und Messe-Areal einige Flächen in Klein Basel. Das lokale Online-Magazin ‹Bajour› fasst die Diskussionen um die «aktive Bodenpolitik» zusammen: FDP und LDP finden, der Kanton habe auf dem Wohnungsmarkt nichts zu suchen. Ohnehin bauten die Privaten viel zügiger, was der Vergleich von Rosental-Areal und Uptown zeige. Und vielleicht habe man viel zu teuer gekauft. Der Kanton reagiert: Er setze ein Zeichen gegen die «Angst der Mietenden vor Veränderungen, Verknappung und Verteuerung von Wohnraum im Herzen der Stadt». Der Vergleich eines innerstädtischen Areals im Betrieb (Rosental) mit einem peripheren Neubaugebiet (Uptown) hinke stark. Unklar bleibt, ober der Kauf via Finanz- oder Verwaltungsvermögen folgte. Das ist wichtig, denn je nachdem sind Markt- oder Kostenmieten möglich. Weitere Meldungen: – In Winterthur dagegen stehe das Stadtparlament «auf der Wohnungsbremse», meint ‹Der Landb...