Eine Vision? In Prà da Bügl in Scuol sollen acht neue Erstwohnungen entstehen. Fotos: Strimer Architects SA

Die Region Maloja will ihre Erstwohnungsnot lösen: mit einer Studie, externe Investoren und – Zweitwohnungen. Ausserdem heute in der Presse: Warum Austin und die Zürcher Rämistrasse attraktiv sind. Und Tauben.

Axel Simon 31.01.2022 09:42

Die Wohnungsnot der Einheimischen Die Region Maloja will ihre Erstwohnungsnot lösen: mit einer Studie, externe Investoren und – Zweitwohnungen. Ausserdem heute in der Presse: Warum Austin und die Zürcher Rämistrasse attraktiv sind. Und Tauben. 31.01.2022 09:42

Die Südostschweiz berichtet: Die Region Maloja möchte sich zum attraktiven Wohnstandort weiterentwickeln. Doch der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum für Einheimische übersteigt bei Weitem das vorhandene Angebot – keine neue Situation, und eine, die sich durch die Pandemie noch stark zugespitzt hat. Viele altrechtliche Erstwohnungen werden zu Zweitwohnungen umgenutzt, befeuert durch die Einführung des Zweitwohnungsgesetzes und der lukrativeren Renditen. Betroffen seien vor allem Wohnungen in den Dorfkernen, was zu einer Entleerung derselben führe. Die Gemeinden selbst verfügen über nur wenig eigenes Bauland, und können daher kaum Einfluss auf den Wohnungsmarkt nehmen. Eine Studie der Firma Eco Alpin SA soll nun verschiedene Faktoren untersuchen und Lösungen anhand von zwei Pilotgemeinden aufzeigen. Bis im März sollen erste Ergebnisse präsentiert werden. Ein zweiter Artikel liefert mehr oder weniger konkretes Anschauungsmaterial: Er stellt Firmen vor, die Wohnungen «vor allem für die unteren...