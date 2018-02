«Die Tücken des Baubooms»

In Zürich entstanden alleine im vergangenen Jahr über 2600 Wohnungen. Der Anteil an gemeinnützigen Wohnungen steigt dennoch nicht an, schreibt die «NZZ».

Text: Urs Honegger / 9.02.2018 11:04

Foto: EJ Yao on Unsplash

In Zürich entstanden alleine im vergangenen Jahr über 2600 Wohnungen. Der Anteil an gemeinnützigen Wohnungen steigt dennoch nicht an. «Am meisten gebaut haben im vergangenen Jahr die Genossenschaften», schreibt die «NZZ». Sie erstellten insgesamt 1200 Neuwohnungen. Privaten Gesellschaften haben etwas über 1000 Wohnungen gebaut. Privatpersonen erstellten lediglich 197 Wohnungen. «All diese Bautätigkeiten haben Auswirkungen auf eines der wichtigsten Ziele des Zürcher Stadtrats: die Erhöhung des Anteils von gemeinnützigen Wohnungen», heisst es weiter. «Doch die Zahl stagniert.» Durch den Bauboom in Zürich erstellten auch private Gesellschaften Wohnungen im Akkord, sodass im Gesamtdurchschnitt die Anzahl gemeinnütziger Wohnungen weniger steige.

– Die SVP bekämpft die Bausanierung des Theaters St.Gallen. Die Befürworter des Kredits und die Regierung werfen der Partei Falschaussagen vor. Das «St. Galler Tagblatt» berichtet.



– Der neu gestaltete Münsterhof in Zürichs Altstadt wird heuer erstmals einen Adventsmarkt erhalten. Die «NZZ» zeigt das Projekt der Vereinigung Zürcher Spezialgeschäfte.



– Sechs Berner Regierungsräte sitzen im Pro-Tram-Komitee und machen Werbung für die kommende Abstimmung. Kritiker finden diese Einmischung «intransparent». Der «Bund» berichtet.



– In Laax soll die weltweit zweite Jugendherberge mit Wellness-Angebot entstehen. Die Gemeindeversammlung hat grünes Licht gegeben, schreibt die «Südostschweiz».