Nur der zweite Platz: das von Enzmann Fischer eingereichte Projekt beim Wettbewerb für die neue Schulanlage Höckler wären Teile der alten Backsteinbauten erhalten geblieben. Fotos: PD (Visualisierung)

Urs Honegger 29.03.2022 10:28

«Die Stadt Zürich im Abbruchfieber» Die Zürcher Bauämter müssen weg von ihrer Tabula-rasa-Politik, fordert die ‹NZZ›. Ausserdem in der Presse: die Skiarena Andermatt-Sedrun, Zürichs Velowege und zwei Baugruben. 29.03.2022 10:28

In Zürich rollt die Abbruchwelle «heftiger denn je. Zahlreiche genossenschaftliche Projekte sind aufgegleist, die Stadt selber wird gleich mehrere Siedlungen abbrechen und dafür Neubauten mit mehr Wohnungen erstellen. Im letzten Jahr sind 1768 Wohnungen abgerissen worden – ein neuer Rekord!», schreibt die ‹NZZ›. Die Verantwortlichen in den Bauämtern würden immer die gleichen zwei Gründe für ihre Tabula-rasa-Politik angeben: Zum einen müsse rasch verdichtet werden, um Platz zu schaffen für zusätzliche Einwohnerinnen und Einwohner. Zum andern verlange der wohnpolitischen Artikel in der Gemeindeordnung den Bau gemeinnütziger Wohnungen. «Ein entscheidender Aspekt ist in der bisherigen Debatte um Erneuerung oder Ersatzneubau in den letzten Jahren untergegangen, nämlich die Frage nach der Energiebilanz. Neubauten sind zwar in der Regel energieeffizienter, die Frage nach der Vernichtung der Restwerte beim Abbruch und nach der grauen Energie von bestehender und neuer Infrastruktur wurde aber selten gestellt», heisst es im Kommentar weiter. Seit einiger Zeit werde das Thema in Architekten- und Planerkreisen intensiv diskutiert, «bei den Bauabteilungen der Stadt scheint die Debatte aber noch nicht richtig angekommen zu sein.» Das zeigten zwei Architekturwettbewerbe, bei denen die Chance verpasst wurde, am Bestehenden weiterzubauen: Sowohl beim Wettbewerb für den Ersatzneubau der Siedlung Salzweg als auch bei jenem für die Schulanlage Höckler hätten mehrere Teams versucht, die alten Bauten mindestens teilweise stehen zu lassen. «Die Jury beurteilte die Ansätze zwar einigermassen wohlwollend, letztlich kippten die entsprechenden Projekte aber aus der Entscheidung», schreibt die «NZZ». Weitere Meldungen: – «Investoren wollen ‹mehr Erlebnis›»: Die Skiarena Andermatt-Sedrun will die führende alpine Destination werden. Der neue Besitzer Vail Resorts übernimmt ...