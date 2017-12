Die Stadt als Kulisse

Nicht urban, aber trotzdem Kulisse? Die neue ‹Mall of Switzerland› in Ebikon.

Text: Urs Honegger / 6.12.2017 10:38

Foto: Istvan Balogh

Städte veröden nicht - trotz Onlineshopping. «Es braucht sie als Orte der Selbstdarstellung», schreibt der «Tages-Anzeiger». Städte werden noch stärker als Hintergrund für digitale Inszenierungen dienen. Urbanität schaffe authentische Orte, welche die virtuelle Selbstdarstellung veredeln. «Wegen der Beliebtheit der Städte können viele Läden, die zu dieser Beliebtheit beitragen, ihre Mieten nicht mehr bezahlen. Daher haben Eigentümer angefangen, ihre Erdgeschossnutzungen unter Marktwert zu vermieten. Sonst drohte die Umgebung an Wert einzubüssen. Solche Läden spielen ein vergangenes Stadtleben nach, das so nicht mehr funktioniert», schreibt der «Tages-Anzeiger».



Weitere Meldungen:



– Ganz am Rand des Kantons Zürich und am Stadtrand sind die Wohnungen besonders günstig. Der «Tages-Anzeiger» hat sich in Hagenbuch und in Schwamendingen umgesehen.



– «Knatsch um Überbauung in Zürich Seebach»: Das Planungsvorgehen der Stadt für die Überbauung an der Thurgauerstrasseverärgert die Anwohner. Die «NZZ» berichtet.



– «700 ganz wichtige Meter für die VBZ»: Die Tramstrecke über die Zürcher Hardbrücke sorgt für bessere innerstädtische Verbindungen, schreibt die «NZZ».



– Lausanne kümmert sich um seine öffentlichen Bänke. Mit einer Studie will die Stadt ihr Mobiliar verbessern. «24heures» berichtet.



– Das Basler Claraspital wrude renoviert: In der ersten Bauetappe wurden Eingangsbereich, Cafeteria, Küche, Kapelle und Haustechnik erneuert, berichtet die «Basler Zeitung».



– Christa de Carouge ist die Doyenne der Schweizer Modeszene. Das Kunsthaus Zug zeigt ihr Lebenswerk. Die «NZZ» berichtet.