«Die Ökostadt lässt auf sich warten», berichtet nach der NZZ nun auch der «Tages-Anzeiger». Masdar City soll eine nachhaltige Wohn- und Arbeitsstätte mitten in der Wüste werden, doch mit der Umsetzung des Projekts tun sich die Scheichs in Abu Dhabi schwer. Laut Plänen sollte Masdar City mit einer Fläche von 6 Quadratkilometern mittlerweile fertig gebaut sein und rund 50000 Menschen sowie 1500 Unternehmen und Organisationen aus der Ökologiebranche beheimaten. Doch die Realität ist weit davon weg, wie ein Besuch vor Ort zeigt. Erst ein paar wenige Gebäude sind gebaut. Diese umfassen knapp 3000 Arbeitsplätze. Die einzigen Bewohner in Masdar City sind rund 350 Studenten.