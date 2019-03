Noch fordert das kantonale Parlament bei Umzonungen nur geringe Abgaben von Landbesitzern. Doch das könnte sich im neu gewählten Rat ändern, schreibt der «Tages-Anzeiger». Fotos: Vanessa Püntener

Anna Raymann 27.03.2019 10:10

Der Bund verlangt von den Kantonen, dass sie bei Umzonungen mindestens 15 Prozent des Gewinns von den Grundeigentümern abschöpfen. Daran orientierte sich der Zürcher Regierungsrat, als er sein Gesetz zur Mehrwertabschöpfung vorlegte. Das Gesetz liegt in der kantonsrätlichen Kommission. Den Beratungen kam eine Volksinitiative in die Quere, die den Gemeinden die Höhe der Abgabe frei überlassen will. In der aktuellen Zusammensetzung lehne der Rat die Volksinitiative zwar ab, schreibt die Zeitung, es sei aber möglich, dass sich das mit dem neu gewählte Parlament ändern werde. Eine Mehrwertabschöpfung von 50 Prozent sei längst gelebte Praxis, sagt Martin Neukom (Grüne). Die Bevölkerung akzeptiere Verdichtung nur, wenn sie im Gegenzug einen Mehrwert erhalte, an dem sich auch die Grundeigentümer beteiligten. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Weitere Meldungen:

– Zürich habe als erste Schweizer Stadt Bodenampeln installiert. Die Leuchten sollen Fuss- und Veloverkehr koordinieren. Dummerweise weiss das niemand, schreibt der «Tages-Anzeiger».

– ETH-Dozent Raimund Rodewald kämpft seit 30 Jahren für «das Gesicht des Landes». Mit der Doppelinitiative zum Landschaftsschutz ziehe er nun in seine vielleicht letzte grosse Schlacht. Die «BZ» berichtet.

– Die Gleissanierungen am Centralbahnplatz Platz in Basel dauern bis kommenden Herbst. Für die Fahrgäste bedeute dies noch mehr Chaos auf dem Platz. Die «BaZ» informiert.

– Ein Spielplatz für Milliardäre ersetzt das Niemandsland der Hudson Yards. Die Kritik gehe fehl, denn sie verkenne: «Hier wird good old Manhattanism gebaut», schreibt die «NZZ».