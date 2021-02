Das ‹Swissôtel› beim Bahnhof Oerlikon. Fotos: Google Street View

Das Konkurs gegangene ‹Swissôtel› wird zur Wohngemeinschaft. Die «NZZ» berichtet. Ausserdem in der Presse: Hofschneider Architekten bauen in Thun und Deutschlands ‹Bestes Bauwerk› des Jahres.

Jonathan Jäggi 01.02.2021 11:13

«Hier haben einst der Dalai Lama und David Beckham zur Pressekonferenz geladen», schreibt die NZZ zum ‹Swissôtel›-Hochhaus in Oerlikon. Ab Februar bis Ende 2021 wird das ehemalige Hotel als Wohngemeinschaft zwischengenutzt: 250 der 350 Hotelzimmer werden vermietet, die übrigen dienen als Self-Check-in-Hotel. 790 Franken kostet ein Zimmer pro Monat, Studenten bezahlen 390 Franken, Möbel, Bettdecke, WLAN, Serafe-Gebühren, Fernseher und Züri-Säcke inklusive. Das «Herzstück» der Zwischennutzung sei noch nicht als solches zu erkennen: Das oberste Stockwerk soll zu einem Wohnzimmer umfunktioniert werden. 2022 endet die Zwischennutzung und das Gebäude wird saniert. Der Umbau dauert voraussichtlich zwei Jahre. Danach soll das 31-stöckige Gebäude bis zum 12. Stockwerk als Hotel genutzt werden, darüber enstehen 132 Wohnungen.

Weitere Meldungen:



– «Hofschneider Architekten haben in Thun ein Mehrgenerationenhaus in die bestehende Stadtstruktur eingefügt», schreibt die «Sonntagszeitung».



– Das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt hat das ‹Werk 12› in München von MVRDV und Nuyken von Oefele Architekten zu Deutschlands «Bestem Bauwerk» des Jahres erkoren. Die «Süddeutsche Zeitung» berichtet.



– «Die geplante Tramverbindung vom Bahnhof Basel-St. Johann ins Allschwiler Bachgraben-Quartier wird nur realisiert, wenn sich das Kosten-Nutzen-Verhältnis als genügend erweist», schreibt die «Basler Zeitung».



– «Auffällige Zuger Bauten»: Das «zentralplus» schaut sich die Bauten von Axess Architekten in der Zentralschweiz an.