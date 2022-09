Das Planungsgebiet des Projekts ‹Fil Bleu Glatt›. Fotos: Kanton Zürich

Urs Honegger 06.09.2022 10:40

«Die Glatt wird zum Naherholungsgebiet» Der Zürcher Kantonsrat bewilligt 63 Millionen Franken für das Projekt ‹Fil Bleu›. Die ‹NZZ› berichtet. Ausserdem in der Presse: die Wälder im Mittelland und der Lärm in Steckborn. 06.09.2022 10:40

Die Glatt im Kanton Zürich wird renaturiert und soll zu einem Erholungsgebiet werden. Grundlage bildet das Freiraumkonzept ‹Fil Bleu Glatt›, das den Abschnitt von der Siedlungsgrenze im Osten Dübendorfs bis zum Rand des Flughafens umfasst. Der Kanton erarbeitete es in den letzten Jahren zusammen mit den angrenzenden Städten Zürich, Dübendorf und Opfikon, der Gemeinde Wallisellen und der Planungsgruppe Glatttal. «Nun gehört das Glatttal auch zu den Regionen der Schweiz mit der höchsten Entwicklungsdynamik», schreibt die ‹NZZ›. «Die rasante Siedlungsentwicklung und die enorme Zunahme des Verkehrs der letzten Jahrzehnte haben den Druck auf die Landschaft stark erhöht.» Das Freiraumkonzept verfolge verschiedene Stossrichtungen. Für die Revitalisierung der Glatt und ihre bessere Vernetzung als Naturraum sind Ausgaben von 26 Millionen Franken vorgesehen. 7 Millionen Franken werden in den Hochwasserschutz investiert. Der Flussraum der Glatt soll aber auch vermehrt den Menschen in der Region zugutekommen. Dafür sind weitere 30 Millionen Franken vorgesehen. Hauptelement sei dabei der Ausbau des bestehenden Uferwegs zu einem in der Regel vier Meter breiten kombinierten Rad- und Fussweg. Zudem werde an verschiedenen Stellen der Zugang zum Wasser für das Publikum geöffnet. Weitere Meldungen: – «Berner Wald unter Druck»: In den Wäldern im Mittelland werden mehr Bäume geschlagen oder sterben ab als nachwachsen. Das alarmiert Naturschützer - auch wegen der Energiekrise, schreibt der ‹Bund›. – «Das Alterszentrum in St. Moritz nimmt Form an»: Der Bau des Alterszentrums Du Lac von Mierta & Kurt Lazzarini Architekten in St. Moritz verläuft planmässig. Trotz hoher Materialpreise und Lieferverzögerungen sollte der Rohbau Ende Jahr stehen. Die ‹Südostschweiz› berichtet. – Nach Lärmpetition von Anwohnern der Seestrasse Steckborn: Der Kanton Thurga...