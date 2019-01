Lausanne wächst weiter Richtung Westen. Fotos: Google Maps

Urs Honegger 21.01.2019 10:40

Speziell an der Entwicklung in Lausannes Westen sei, dass sie sich gegen innen richte und vor allem auf den Brachen stattfinde, erklärt Ariane Widmer. In den letzten 16 Jahren ist die Bevölkerung von 60'000 auf 75'000 gewachsen. Die Frage sei heute nicht mehr, ob man wachsen möchte. Es gehe darum das Wachstum zu begleiten. «Ich glaube fest daran, dass man sich an den neuen Wohnquartieren freuen soll. Wir müssen den Menschen neue Orte zur Verfügung stellen, an denen sie arbeiten und zur Schule gehen und dank des öffentlichen Verkehrs auf das Auto verzichten können», sagt die abtretende Direktorin in «24heures».



Weitere Meldungen:



– Im Zürcher Hochschulgebiet werden Turnhallen knapp: Nach den Sportstätten am Heimplatz werden bald auch jene an der Rämistrasse verschwinden, schreibt die «NZZ».



– «Alles bereit für die «‹Davos Class›»: In der höchstgelegenen Stadt Europas soll ein neues Verkehrskonzept einen Kollaps wie im vergangenen Jahr verhindern. Die «NZZ» berichtet.



– Trotz grossem Interesse bleiben viele Läden in Basels Zentrum leer. Entscheidungsprozesse, Bewilligungen und Umbauten brauchen mehr Zeit als früher, schreibt die «Basler Zeitung».



– Pferdesportvereine möchten auf dem Breitfeld bei St. Gallen ein nationales Pferdezentrum errichten. «Nur schon die Projektskizze hat eine heftige Kontroverse ausgelöst», schreibt das «St.Galler Tagblatt».



– In den bröckelnden Industrieanlagen der New Yorker Waterfront florieren die jungen Startups – wie lange noch, fragt die «NZZ».