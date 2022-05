So soll die Siedlung Küngenmatt in Zukunft aussehen.

Die Bank baut die Siedlung Küngenmatt in Zürich-Heuried neu. Die ‹NZZ› berichtet. Ausserdem in der Presse: kein Surfpark in Regensdorf und keine Familienwohnungen im Klybeck.

Urs Honegger 05.05.2022 10:47

Die Credit Suisse verdichtet Die Bank baut die Siedlung Küngenmatt in Zürich-Heuried neu. Die ‹NZZ› berichtet. Ausserdem in der Presse: kein Surfpark in Regensdorf und keine Familienwohnungen im Klybeck. 05.05.2022 10:47

In der Wohnsiedlung Küngenmatt beim Sportzentrum Heuried in Zürich werden 108 Wohnungen werden abgebrochen und 149 neue gebaut.«CS Asset Management baut für einen Immobilienfonds die gesamte Siedlung mit sechs Gebäuden neu. 108 Wohnungen werden abgebrochen, 149 sollen neu entstehen, davon 20, die speziell auf die Bedürfnisse von Senioren ausgerichtet sind», berichtet die ‹NZZ› heute. Aus einem Wettbewerb mit acht eingeladenen Büros seien Graber Pulver Architekten und Manoa Landschaftsarchitekten als Sieger hervorgegangen. Für den Ersatzneubau habe man sich entschlossen, weil demnächst auf jeden Fall umfassende Sanierungsarbeiten vorgesehen gewesen wären. Ein Gestaltungsplan sei nicht vorgesehen, allerdings profitiere die Bauherrin von den Möglichkeiten der sogenannten Arealüberbauung, schreibt die ‹NZZ›: «Der Ersatzneubau beim Sportzentrum Heuried dürfte für deutlich weniger Diskussionen sorgen als der Brunaupark der Credit-Suisse-Pensionskasse. Dort sollen fast alle Bauten abgebrochen und ersetzt werden – auch solche, die erst gut dreissig Jahre alt sind.» Weitere Meldungen: – «Ist hier eine Schule zumutbar?»: Die Stadt Bern will im Baumgartenquartier eine Schule in einem Bürohaus einrichten. Doch es gibt Widerstand aus dem Quartier. Der ‹Bund› berichtet. – «An Familien wird nicht mehr gedacht»: Die Familie Güzel muss ihr Zuhause in Klybeck verlassen. Aber im Quartier gibt es kaum grössere Wohnungen, die leer stehen. Die ‹Basler Zeitung› berichtet. – «Konsum war hier keine Privatsache»: Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das ‹Freidorf› am Basler Stadtrand als Modellsiedlung gegründet. Was ist davon geblieben?, fragt die ‹Woz› in der heutigen Ausgabe. – «Surfpark in Regensdorf vorerst gestoppt»: Um Bauernland für Freizeitzwecke zu nutzen, ist eine sorgfältige Abwägung der Interessen nötig. Für eine Surfanlage sieht das...