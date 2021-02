Das neue Theater von Genf wird wohl erst im September eröffnen. «24heures» war bereits zu Besuch. Fotos: Niels Ackerman

Das neue Theater von Genf wird wohl erst im September eröffnen. «24heures» war bereits zu Besuch. Ausserdem in der Presse: die ‹Place d'Armes› in Yverdon und Basels letzter historischer Garten.

Urs Honegger 04.02.2021 10:46

Genfs neues «theatralisches Schmuckkästchen» von Fres Architectes sollte im Februar eröffnen, das Publikum wird wohl erst im September Einlass finden. «24heures» hat das neue Theater aber bereits besucht. Die architektonische Handschrift zeige sich in den langen Gängen im Innern, die parallel zur Fassade verlaufen. Die acht Meter breiten Hallen funktionierten wie eine Schleuse zwischen der Stadt und der Kunst, schreibt «24heures».



Weitere Meldungen:



– Yverdon präsentiert die revidierte Pläne für die Place d’Armes. Das Projekt ist ein Jahr im Rückstand, schreibt «24heures».



– Nyon bekommt im Norden der Stadt ein neues Polizeihauptquartier nach Plänen von Ferrari Architectes. «24heures» berichtet.



– Zwischen der Aeschenvorstadt und dem Picassoplatz soll einer der letzten historischen Gärten Basels teilweise überbaut werden. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– Der Bundesrat will mit Mobility Pricing und höheren Benützungskosten von Schiene und Strasse während der Hauptverkehrszeiten die Spitzen brechen. Die «Südostschweiz» berichtet.



– Der «erste Chief Digital Officer einer Schweizer Stadt» – Christian Geiger in St.Gallen – gibt im Interview mit dem «St.Galler Tagblatt» Auskunft.