Der Bahnhof Wollishofen um 1900 (Foto: Adrian Michael via Wikimedia)

Das Bahnhofgebäude in Zürich Wollishofen stand vor 125 Jahren noch in Zug – nun kehrt es als Pavillonnachbau dorthin zurück. Ausserdem: Bauen als Weiterbauen und Neugasse-Abstimmung in Zürich.

Andres Herzog 24.08.2022 10:25

Die bewegte Geschichte des Bahnhofs Wollishofen Das Bahnhofgebäude in Zürich Wollishofen stand vor 125 Jahren noch in Zug – nun kehrt es als Pavillonnachbau dorthin zurück. Ausserdem: Bauen als Weiterbauen und Neugasse-Abstimmung in Zürich. 24.08.2022 10:25

1897 wurde der damalige Bahnhof Zug nach Zürich Wollishofen gezügelt, wo er noch heute steht, schreibt die «NZZ». «Zuvor hatte der repräsentative Massivbau in der Formensprache der Neorenaissance nur gerade 33 Jahre lang als Bahnhof der Stadt Zug gedient.» Laut dem Inventarblatt der Denkmalpflege zum Bahnhof ist schweizweit kein vergleichbarer Fall eines Gebäudeumzugs bekannt. Mehr noch: Mit dem Baujahr 1864 ist der Bahnhof Wollishofen sogar das älteste steinerne Bahnhofgebäude der Stadt Zürich. Zug verlor vor 125 Jahren seinen ersten Bahnhof, weil dieser mit der Eröffnung der Zimmerberg-Tunnels zu einem Knotenpunkt wurde. «Diese wahrhaft bahnbrechende Weichenstellung in der Wirtschaftsgeschichte des Kantons Zug feiert Zug mit einem Fest am 3. September», so die «NZZ». Aus diesem Anlass aufersteht der Bahnhof nochmals in Zug – diesmal jedoch nicht in Stein, sondern als luftiger Ausstellungspavillon zur Zuger Eisenbahngeschichte. Weitere Meldungen: – «Bauen ist vor allem auch Weiterbauen», schreibt der Professor für Architekturtheorie und Städtebau Daniel A. Walser in einem Artikel im «Bündner Tagblatt». – Zürich stimmt am 25. September über die Initiative «Eine Europaallee genügt – jetzt SBB-Areal Neugasse kaufen» ab. Nur: «Die SBB werden das Areal nicht verkaufen», wie das «Tagblatt der Stadt Zürich» weiss....