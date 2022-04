Das Bündner Ingenieursduo baut und ertüchtigt nicht nur Bahnviadukte, Auto- und Fussbrücken in den Alpentälern, sondern auch urbane Projekte wie Zürichs Negrellisteg. (Foto: René Dürr via cbp.ch)

Palle Petersen 08.04.2022 06:07

Die Liste der Architektinnen, die den Prix Meret Oppenheim erhielten, ist lang: Binswanger und Gugger, Knapkiewicz Fickert, Zumthor, Diener, Caminada, Märkli, pool, Staufer Hasler, Meili Peter, in situ – und letztes Jahr erstmals der Landschaftsarchitekt Descombes. Trotzdem gibt sich Gianfranco Bronzini in der ‹Südostschweiz› überrascht, dass er und sein Partner Jürg Conzett «als Bauingenieure für diesen Kunstpreis überhaupt infrage kommen.» Die Jury des mit 40'000 Franken dotierten Preises, den das Bundesamt für Kultur seit 2001 vergibt, betonte, sie wolle «die Bedeutung der Ingenieurskunst für die Baukultur hervorheben». Der Bündner Kulturminister Jon Domenic Parolini jubiliert vom exzellenten Können zweier, die «Wissen über Druck mit Kunst und Gesellschaft» verbinden. Köbi Gantenbein, Präsident der kantonalen Kulturkommission ergänzt, es gehe eben um «das bisschen Mehr» namens Schönheit und «wie einfühlsam und kenntnisreich sie mit ihren Tiefbauten Landschaften bereichern und nicht zerstören.» Weitere Meldungen: – «Der Besuch des alten Herrn», titelt die ‹NZZ› (in der Print-Ausgabe ohne Suchmaschinenoptimierung), und schreibt in Anlehnung an Dürrenmatt einen Prolog und drei Akte: Samih Sawiris, der «Retter von Andermatt», plant in Isleten eine Marina mit Hotel, Strand und Bootshafen. Anders als die Befürworter haben sich die Gegner organisiert und überzeugende Argumente. Doch Sawiris gibt nicht auf. Auch der ‹Tages-Anzeiger› war am Urnersee. – Dachstrategie gegen Asphaltkrankheit: Zürich hält seine Ziele zu Stadträumen und Mobilität bis 2040 fest. «Mehr Bäume, weniger versiegelte, dafür mehr grüne Flächen», weiss die ‹NZZ›. Der ‹Tages-Anzeiger› erklärt Velovorzugsrouten, lebendige Quartierszentren und dass das Auto «peu à peu» zurückgedrängt werde. – In den Nobelvierteln Münchens stehen prächtige Vill...