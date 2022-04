Die Sanierung des Le Lignon in Genf bekam letztes Jahr Hochparterres Goldenen Hasen für Architektur. Fotos: Paola Corsini

Jonathan Jäggi 06.04.2022 09:44

Alte Häuser abreissen und von Grund auf neu bauen liegt im Trend. Die «NZZ» berichtet. So wurden allein in Zürich im letzten Jahr 1768 Wohnungen abgerissen, was ein neuer Rekord sei. Ein vehementer Verfechter von Ersatzneubauten ist der Baumeisterverband. Dieser fordert, dass Ersatzneubauten im gleichen Ausmass gefördert werden wie energetische Sanierungen. Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA) entgegnet, das die grauen Emissionen nicht ausgewertet werden. Hinzu kommen aus dem Ausland importierte graue Energie und CO2-Emissionen für Baumaterialien. Deshalb schlägt er vor, die Treibhausgasemissionen des gesamten Bausektors zu erfassen. Damit könnten Fortschritte transparent gemacht und gemessen werden. Anders sieht es der Baumeisterverband. Ein heute erstelltes Gebäude verbrauche vier- bis siebenmal weniger Energie als eine Immobilie aus der Zeit vor den 1980er Jahren. Neue Gebäude emittierten zudem kein CO2. Daher sei der Neubau alter Gebäude oft energieeffizienter. Nun wird sich das Parlament in der Beratung zum CO2-Gesetz zur Frage Ersatzneubauten oder Sanierungen positionieren müssen. Weitere Meldungen: – «Schrott wird ein rares Gut im Kampf gegen den Klimawandel»: Die Pandemie hat die Preise für Stahlschrott in die Höhe schiessen lassen. Die «NZZ» berichtet. – «Unterirdische Ladestation für Elektrobusse in Kleinhüningen geplant»: Die «Basler Zeitung» berichtet von der Tramhaltestelle Kleinhünigen. Die bestehende Haltestelle wird unterhöhlt und barrierefrei umgebaut. – Futuristisches Kopfhörerdesign mit Luftfilteranlage: Dyson lanciert einen Kopfhörer, bei dem man den Bügel vor Mund und Nase trägt und so gefilterte Luft einatmet, schreibt der «Tages-Anzeiger» heute....