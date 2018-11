Der neue fünfte Stock des Amt für Raumentwicklung in Lausanne. Fotos: PD

Urs Honegger 16.11.2018 10:02

Unter Leitung des ‹Labor für Architektur und nachhaltige Technologien› (LAST) der EPFL wurde in Lausanne ein vierstöckiges Amtshaus aufgestockt. Mit dem neuen Stockwerk hat das Gebäude 800 Quadratmeter gewonnen. Das Projekt sei ein Vorzeigemodell der Verdichtung nach innen, schreibt «24heures». «Es ist selten, dass wir von der akademischen Forschung zur Umsetzung im Massstab 1:1 übergehen können», erklärt LAST-Direktor Emmanuel Rey. Man habe ein Maximum an vorfabrizierten Elementen verwendet und so die Bauzeit minimiert. «Das ist wichtig für die Akzeptanz solcher Projekte», sagt Rey. Das Verdichtungspotenzial in Lausanne sei gross, sagt Pierre Imhof vom Amt für Raumentwicklung. Doch es sei einfacher ein Amtshaus aufzustocken als ein Mietshaus.



