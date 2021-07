Basels Mieten werden gedeckelt - die Frage ist, wie hoch oder tief der Deckel liegen soll. Fotos: Photo by Marisa Harris/Unsplash

Die Vorlage der Basler Regierung gegen überrissene Sanierungen ist umstritten. Weiter in der Presse: Giovanni Netzer über den 3D-Druck-Turm in Mulegns und Müllfischerinnen und -fischer an der Limmat.

Rahel Marti 02.07.2021 06:21

Worum geht beim Basler Mieterinnen- und Mieterschutz genau? Die Basler Zeitung fasst zusammen (Artikel noch nicht online), denn gestern stellte die Regierung die «Wohnraumschutzverordnung» vor, die ab 2022 gelten soll. Dabei geht es um Franken und Rappen. Bei Liegenschaften, die unter die Verordnung fallen und die saniert, umgebaut oder abgebrochen werden sollen, darf der Mietzins maximal zwischen 109 Franken (für eine Einzimmerwohnung) und 279 Franken (für Fünfzimmerwohnungen oder grösser) angehoben werden (mit Ausnahmen etwa für weitergehende energetische Investitionen, Denkmalpflege oder Hindernisfreiheit). Die Mieterinnen und Mieter haben das Recht, nach der Sanierung in ihre Wohnung zurückzukehren.

Von den neuen Regeln profitieren jedoch nur Mieterinnen und Mieter, die in einem sogenannten bezahlbaren Mietwohnraum leben. Die Details laut BaZ: «Darunter fällt die günstigere Hälfte sämtlicher Mietwohnungen: Bei den Einzimmerwohnungen alle mit einem Nettomietzins von maximal 700 Franken, bei Sechszimmerwohnungen mit einer monatlichen Nettomiete von höchstens 2636 Franken. Ausgenommen sind der gemeinnützige Wohnungsbau und Liegenschaften, die fünf oder weniger Wohnungen umfassen. Die Verordnung greift nur in Zeiten von Wohnungsnot, wenn also weniger als 1,5 Prozent aller Wohnungen leer stehen (aktuell: rund 1 Prozent).» Die Regierung wolle mit ihrer Verordnung «die Gratwanderung zwischen Wohnschutz und Klimazielen meistern». Bezahlbarer Wohnraum soll erhalten, energetische Sanierungen nicht geschmälert werden.

Mit den Regeln sind nicht alle zufrieden: Voraussichtlich Ende Jahr kommt die Initiative «Ja zum echten Wohnschutz» an die Urne. Sie geht deutlich weiter und will weniger Ausnahmen. «Die Regierung zielt mit ihrer Verordnung auf rund ein Drittel aller Mietwohnungen ab, die Initiative auf 80 bis 90 Prozent aller Wohnungen», schreibt die BaZ. Zudem dürfte eine Vierzimmerwohnung maximal 160 Franken teurer werden, der Mietzinsdeckel läge tiefer. Die Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum würde bewilligungspflichtig. Das Fazit der Initiantinnen und Initianten: Die Verordnung nütze einem kleinen Teil der Mieterschaft, Investoren würden nicht verbindlich verpflichtet, bei Sanierungen Massnahmen zugunsten der älteren Mieterinnen und Mieter zu treffen. Unter dem «Deckmantel der Ökologie» würden «zusätzliche preistreibende Mietzinsaufschläge erlaubt in einem Bereich, welcher bereits subventioniert wird».



Weitere Meldungen:

– «So einen Turm hat noch keiner auf der Welt gebaut»: Origen-Chef Giovanni Netzer erzählt im Interview mit der Südostschweiz vom verrückten Weissen Turm in Mulegns. «Es wird erstmals mit der 3D-Drucktechnik so hoch gebaut. Architekten sind Benjamin Dillenburger und Michael Hansmeyer von der ETH. Die Roboter kommen in zwei Containern. Vor Ort braucht es ein Dach über der Baustelle und einen Kran. Das Rohmaterial muss zwar herangefahren werden, aber es ist viel weniger als beim herkömmlichen Bauen mit Verschalung und Gerüsten.» Das Konstruktionswissen werde nun transferiert: gesucht sind einheimischen Baufirmen: «Entwicklungsfreudige Unternehmer in Graubünden, die diese digitale Fabrikation gerne erlernen möchten und bei diesem Projekt unser Partner werden.»

– Plastikmüll wird nicht nur aus dem Meer gefischt, sondern zurzeit auch aus der Limmat in Zürich, berichtet der Tages-Anzeiger. ETH-Studierende testen ihr Projekt «Autonomous River Cleanup», eine Plattform mit Zelt auf Höhe Platzspitz. «Kameras identifizieren Menge und Zusammensetzung des Abfalls. Eine schwimmende Barriere lenkt ihn in Bahnen, per Förderband gelangen die Abfälle auf die Testplattform, wo ein Roboterarm sortiert: linke Kiste für die schädlichen Abfälle, rechte Kiste für die Bioabfälle, die danach wieder im Gewässer landen. Im nächsten Jahr sollen Tests auf stärker verschmutzten Flüssen laufen.