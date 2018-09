Der griechische Beitrag anlässlich der Design Biennale London 2018.

Lilia Glanzmann 26.09.2018 07:09

Bis zu 40 Länder, Städte und Territorien präsentierten anlässlich der zweiten London Design Biennale im Somerset House ihre Ausstellungen rund um das Thema «Emotional States». Jedes Land bespielte einen oder mehrere Räume – manche auch draussen vor der Tür. Ein Überblich in der «NZZ»: Der griechische Beitrag etwa schickte die Besucher auf einen wackligen Laufsteg, Indien widmete sich etwa der Farbe Indigo, der Verwendung und Herstellung des Materials, Arbeitsprozesse, Ästhetik und den sozialen Bedingungen der Produzenten, Polen wiederum rief mit Alltagsgegenständen Momente seiner jüngeren Geschichte ab. Mehr zum Schweizer Auftritt lesen Sie hier.

Weitere Meldungen:

– In Chur West hat die Domenig Immobilien AG mit dem Bau des Grosskinos begonnen. Dies, obwohl das definitive Urteil beim Bundesgericht noch hängig ist, schreibt die «Südostschweiz».



– Richtig bauen und sanieren statt Klimaanlagen installieren: Darüber wie sich in Altersheimen erträgliche Temperaturen erreichen lassen, berichtet die «NZZ».

– Der Kanton Glarus investiert nächstes Jahr gut 4,8 Millionen Franken in den Erhalt der kantonalen Hochbauten. Das meiste Geld fliesst in Gebäude in Ziegelbrücke und Glarus, meldet die «Südostschweiz».

– Ein bisschen Schönheit: Der Philosoph Daniel Martin Feige zeigt, warum es sich lohnt, über Design nachzudenken. Eine Rezension seiner «Philosophischen Analyse» in der «NZZ».

– Der umstrittene Maskenbrunnen in der Luzerner Altstadt ist Geschichte: Nachdem sich der Stadtrat gegen das Projekt aussprach, hat die Gesellschaft ihr Baugesuch zurückgezogen, meldet die «LZ».