Der Wandel beginnt

Die SBB öffnen das Industrieareal an der Hohlstrasse in Zürich für die Zwischennutzung.

Text: Andres Herzog / 17.11.2017 10:06

Foto: werkstadt-zuerich.ch

Die SBB öffnen ein Industrieareal an der Hohlstrasse im Kreis 4 in Zürich für Zwischennutzungen. «Ein Vorbote grosser Veränderung», so der «Tages-Anzeiger». Das 42'000 Quadratmeter grosse Industrieareal soll sich unter dem Projektnamen «Werkstadt Zürich» zu einem «attraktiven Ort für die Kulturszene, gewerbliche und industrielle Innovationsbetriebe und Start-up-Firmen» entwickeln, schreiben die SBB. In einem ersten Schritt suchen die SBB nun eine Zwischennutzung «für temporäre Veranstaltungen in unterschiedlichen Kategorien» in einer der Hallen. «Auch für den Aussenraum ist eine Umnutzung beantragt», so der «Tages-Anzeiger». Auf dem angrenzenden Grundstück zwischen Gleisfeld und Hohlstrasse bauen die SBB in den nächsten Jahren das Wohnhochhaus Letzi und die Stadt Zürich eine Wohnüberbauung, ab 2030 soll auch das Areal Hardfeld umgenutzt werden.

Weitere Meldungen:



– «Auch wer gut verdient, hat ein Recht auf eine bezahlbare Wohnung», sagt die Zürcher SP-Co-Präsidentin Gabriela Rothenfluh im Interview mit dem «Tages-Anzeiger». Die SP will keine strikten Einkommenslimiten für Mieter städtischer Wohnungen.



– Besetzer auf dem Berner Warmbächliareal bauen plötzlich ohne Bewilligung ein Haus. «Die Stadt toleriert das illegale Chalet – vorerst», schreibt der «Bund».



– Sieben junge Berner Architekturbüros laden dieses Wochenende ins Gaswerkareal, berichtet die «Berner Zeitung». Während 24 Stunden erforschen sie das Gelände und zeigen, was sie erarbeitet haben.



– Quartierbewohner wollen den grauen Spelteriniplatz in St. Gallen begrünen. «Die Stadt unterstützt die Idee im Grundsatz, auch wenn dafür einige Parkplätze dran glauben müssten», meldet das «St. Galler Tagblatt».



– Seit heute liegt ein weiteres Baugesuch zur Aufwertung des Burgquartiers in Freiburg auf. «Der Bereich um die Kathedrale wird gepflästert, neu beleuchtet, und die Zähringertreppe wird saniert», weiss «Freiburger Nachrichten».