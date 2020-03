Die Unia verlangt einen Baustellen-Stopp, die «Basler Zeitung» überprüft die Grossbaustelle City-Gate. Ausserdem in der Presse: ein Wettbewerb für den Bahnhof Illanz und Elektro-Ladestationen in der Schweiz.

Urs Honegger 31.03.2020 10:28

Seit einer Woche fordert die Gewerkschaft Unia resolut die landesweite Stilllegung der Baustellen, weil in Corona-Zeiten die Gesundheitsregeln nicht eingehalten werden könnten. Die Unia inspizierte in den vergangenen Wochen Baustellen in der Region Basel und findet, es wäre zum Schutz der Mitarbeiter angebracht, einen «technischen Stopp» einzuleiten: «Die Baumeister sollen zuerst den Nachweis erbringen, dass sie die Baustelle entsprechend den Regeln des BAG führen – erst dann soll sie wieder eröffnet werden dürfen,» erklärt Thomas Leuzinger, Bereichsleiter Politik und Kommunikation der Unia, gegenüber der «Basler Zeitung». Die Innenausbauten könnten im Grunde genommen nicht Corona-konform stattfinden. Die «BaZ» hat die Baustelle City-Gate auf dem ehemaligen Miba-Areal in Basel besucht, wo derzeit 200 Wohnungen und ein Hotel mit 150 Zimmern erstellt werden. Sehr wohl könne man eine Baustelle Corona-konform führen, wenn auch der Aufwand gross sei, sagt Roland Kautschitz vom Generalunternehmer Halter gegenüber der «BaZ»: «Wer nicht garantieren konnte, dass er die Mindestabstände einhalten kann, musste nach Hause geschickt werden», sagt Kautschitz. Es betraf die Fassadenarbeiter und die Geländerbauer, die Hand in Hand arbeiten müssten. Ebenso hätte Kautschitz die Gipser nach Hause geschickt. «Aber die haben einen Workshop belegt und mir gezeigt, wie sie ihre Arbeitsabläufe ändern konnten.» In der Krise werden die Menschen kreativ, was unglaublich wertvoll sei für eine halbwegs funktionierende Wirtschaft.



Weitere Meldungen:



– «Architekturentwürfe für Bahnhof Ilanz gesucht»: Die Rhätische Bahn lanciert einen Projektwettbewerb auf Einladung für die Ilanzer Bahnhofsüberbauung. Die «Südostschweiz» berichtet.

– Im Dorfkern der St. Galler Gemeinde Waldkirch sollen 32 neue Wohnungen entstehen. Zuerst müssen die Bewohner aber dem Landverkauf zustimmen, berichtet das «St. Galler Tagblatt».



– «Beatmungsgerätehersteller mit wenig Luft nach oben»: Wegen der Corona-Krise braucht es viermal mehr Geräte, unkonventionelle Lösungen sind gefragt, schreibt die «NZZ».



– «Elektromobil sucht Anschluss»: Längst nicht alle haben die Möglichkeit das Elektroauto über Nacht an der eigenen Wallbox aufzuladen. Der «Tages-Anzeiger» prüft die Situation in den grossen Schweizer Städten.



– Die Basler Feldbergstrasse soll verlangsamt und in eine Umweltzone umgewandelt werden. Das soll bessere Luft bringen, schreibt die «Basler Zeitung».