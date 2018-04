Der steinige Weg zur Serienreife

Die «NZZ» berichtet über die tausendste «Zuriga»-Kaffeemaschine, deren Startkapital von 30 000 Franken innert weniger Stunden über eine Crowdfunding-Plattform zusammen gekommen war und beleuchtet und den steinige Weg bis zur Serienreife. Es war eine schwierige Geburt mit langen Wartezeiten und einer starken Preiserhöhung. Nun aber verlassen Tag für Tag zehn Espressomaschinen des Labels «Zuriga» die Produktion in Zürich Altstetten. Lange musste man die Kundschaft vertrösten, manche schluckten ihren Ärger hinunter, andere stornierten ihre Bestellung. «Wir hatten das Einsparpotenzial beim Wechsel zur Serienproduktion zu hoch eingeschätzt, wollten aber keine Abstriche bei der Qualität machen», sagt Initiant Moritz Güttinger. Mehr zur Herausforderung der Serienreife, die bei Crowdfunding-Projekten oftmals unterschätzt wird, lesen Sie in Hochparterres Artikel Das Risiko gemeinsam tragen (für Abonnenten).

– Sydneys vergessener Opernheld, in der «NZZ»: Jørn Utzon entwarf das Wahzeichen von Sydney – und doch ist sein Name nur wenigen bekannt. Heute, am 9. April, wäre er hundert Jahre alt geworden.