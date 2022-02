Abriss und Neubau?: der Pfauensaal des Schauspielhaus Zürich.

Laut «Tages-Anzeiger» sind 56 Prozent der Zürcher:innen gegen den Abriss des Pfauensaals. Ausserdem in der Presse: ein Baumemorandum für Monstein und die Überbauung des Raduner-Areals in Horn.

Urs Honegger 07.02.2022 10:04

In wenigen Wochen wird die gemeinderätliche Kommission über die Sanierungspläne des Schauspielhaus Zürich abstimmen. Im Zentrum steht die Frage, ob der altehrwürdige Pfauensaal durch einen Neubau ersetzt werden soll. «Das Schauspielhaus versucht nochmals mit geballter Kraft, seine Zukunft zu sichern», schreibt der «Tages-Anzeiger». Der gesamte Verwaltungsrat trete heute vor die Medien, um zu betonen, wie wichtig der Neubau für das Theater sei. «Es ist noch offen, wie die Parteien abstimmen werden, die Positionen sind noch nicht definitiv gefasst. Bisher bekannt ist, dass FDP, SVP und AL den Abbruch des Pfauensaals ablehnen. Bei der SP, den Grünen und der GLP gibt es hingegen Befürworter wie Gegnerinnen.» Was der «Tages-Anzeiger» aber weiss: Aktuell hat ein Neubau in der Bevölkerung einen schweren Stand. Anfang Jahr hat der «Tagi» die Leserinnen und Leser dazu befragt, ob sie den Neubau des Pfauensaals begrüssen. «Das Resultat: 56 Prozent sind dagegen, den Pfauen abzureissen, lediglich 26 ...