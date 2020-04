In Zürich findet dieses Jahre keine 1.-Mai-Veranstaltung im öffentlichen Raum statt. Fotos: 1.-Mai-Komitee Zürich

Urs Honegger 30.04.2020 11:03

«Demonstrationen und Kundgebungen im öffentlichen Raum tragen ganz wesentlich zur Meinungsbildung bei, gerade, weil wir uns durch sie auch mit ungewohnten Haltungen auseinandersetzen müssen», sagt der Jurist Patrice Zumsteg im Interview mit der «NZZ». Dieser Teil der Debatte fehle momentan. «Der Vorteil der Strasse ist, dass sie jedem zur Verfügung steht. Wer eine aufsehenerregende Aktion durchführt, kann zudem mit hoher Medienpräsenz rechnen», erklärt Zumsteg weiter. Wenn der Staat eine Demo verbiete oder nur unter Auflagen stattfinden lasse, sei das ein Eingriff in die Grundrechte. Dies bedinge eine klare gesetzliche Grundlage, was mit der heutigen Benutzungsordnung in der Stadt Zürich nicht gegeben sei. «Es sollte nicht am Staat sein, zu entscheiden, wo ich meine Demonstration durchführen darf. Der öffentliche Raum gehört uns allen; der Staat verwaltet ihn bloss als Treuhänder», so Zumsteg.



Weitere Meldungen:



– «Die Kampagne hat ihr Ziel erreicht»: Arne Scheuermann, Professor für Designtheorie in Bern, lobt im Interview mit dem «Bund» die Informationskampagne des Bundesamts für Gesundheit.



– «Zürich müht sich mit Baugesuchen ab»: Die Stadt hat über einen Monat lang an einem neuen, Corona-sicheren Verfahren getüftelt, berichtet die «NZZ».



– «Politiker fordern mehr Platz für Restaurants»: Berns Restaurants sollen ohne bürokratische Umstände nach draussen expandieren können, berichtet der «Bund».



– «Bernexpo gibt 2020 noch nicht auf»: Die Berner Messe-Holding will kleinere Fachmessen und Kongresse mit speziellem Sicherheitskonzept durchführen, schreibt der «Bund».



– «Baugesuch für ‹Serletta› eingereicht»: Die Chris Silber St. Moritz AG hat das Baugesuch für die Klinik Serletta der Architekten Bearth & Deplazes eingereicht. Die «Südostschweiz» informiert.



– «Wer findet die Kunst?»: Mitten in der Stadt Zürich gibt es Kunstwerke, die nicht auf Anhieb zu erkennen sind, schreibt der «Tages-Anzeiger».