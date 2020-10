Beton vom Feinsten: die Kirche St-Nicolas in Hérémence (VS) von Walter Förderer, 1971. Fotos: Werner Huber

Die Zementproduktion ist braucht viel Energie. Die Industrie will das ändern, doch der Weg ist weit. Ausserdem: Baloise-Park in Basel, Bauverbot in Verbier, Drei Weieren in St. Gallen und Zürischnurre überall.