Die Triemli-Bauten in Zürich im Bau. Die drei Hochhäuser rechts sollen abgerissen werden. Fotos: ETH-Bibliothek, Bildarchiv, aus: NZZ

Nach der Stadt, der Kanton: Der Tages-Anzeiger wendet Ursula Kochs Bonmot, Zürich sei gebaut, auf den Kanton an. Ausserdem: die Veröffentlichung des Bührle-Leihvertrages und der wachsende Zweifel an Abrissen.

Axel Simon 25.02.2022 10:51

«Der Kanton Zürich ist gebaut» Nach der Stadt, der Kanton: Der Tages-Anzeiger wendet Ursula Kochs Bonmot, Zürich sei gebaut, auf den Kanton an. Ausserdem: die Veröffentlichung des Bührle-Leihvertrages und der wachsende Zweifel an Abrissen. 25.02.2022 10:51

Hélène Arnet zählt im Tages-Anzeiger Gründe auf, warum der Kanton Zürich bald gebaut ist: Der Leerwohnungsbestand nimmt ab, und gleicht sich dem der Stadt an. Das Bauland geht zur Neige, auch in den ländlichen Gemeinden. Ausserdem habe sich die Bautätigkeit in den letzten Jahren verlangsamt und das Einzonen neuen Baulands sei politisch im Moment kaum opportun. Die grösseren Industriebrachen Zürichs sind mittlerweile fast alle überbaut. Schliesslich ginge der Trend nun auch in der Agglo von Neubauwohnungen auf der grünen Wiese hin zu Ersatzneubauten. Das sei, so Arnet, im Sinn des kantonalen Richtplans, der die innere Verdichtung fordert. Und es gebe auch Ursula Koch recht: «Sie forderte nämlich nicht, wie man ihr oft unterstellt, einen Baustopp, denn sie sagte wörtlich: ‹Die Stadt ist gebaut. Sie muss nicht neu-, sondern umgebaut werden.› Sie plädierte also bereits damals für das Verdichten. Auch der Kanton ist bald gebaut, und zwar im kochschen Sinn. Er kann das prognostizierte Bevölkeru...