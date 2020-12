Vor 150 Jahren wurde der Wiener Architekt Adolf Loos geboren. Fotos: ÖNB/Wien

Vor 150 Jahren wurde der Wiener Architekt Adolf Loos geboren. Die «NZZ» schreibt über sein Leben. Ausserdem in der Presse: das renovierte Konvikt Chur und virus-sichere Züge.

Urs Honegger 10.12.2020 10:28

«Der Wiener Architekt Adolf Loos war ein Vordenker der modernen Architektur», schreibt die «NZZ». «Über seine Texte wird heute noch gestritten, denn sie zeugen von einem ebenso scharfen Geist wie von einer spitzen Zunge.» Loos sei nicht nur ein scharfzüngiger und eloquenter Feind des Jugendstils und des Historismus gewesen, er habe sich auch gegen die Auffassung gewandt, dass Architektur Kunst sei. «Er war der Ansicht, dass der Architekt seinem Bauherrn keine Formen aufdrängen, sondern behutsam auf das Gewohnte und Bewohnte reagieren sollte. «Das Haus hat allen zu gefallen. Im Unterschied zum Kunstwerk, das niemandem zu gefallen hat», zitiert die «NZZ».



Weitere Meldungen:



– «Konvikt erstrahlt in neuem Glanz»: Das Konvikt in Chur hat nach einer umfassenden Renovation Ende Oktober den Betrieb wieder aufgenommen. Die «Südostschweiz» berichtet.



– Das Büro ArchitekturAtelier aus Gams gewinnt den Wettbewerb für den Neubau des Kindergarten in der St.Galler Gemeinde Sennwald. Das «St.Galler Tagblatt» berichtet.



– Reihenweise habe das Solothurner Amt für Raumplanung Einwände gegen den geplanten Windpark abgelehnt, berichtet die «Basler Zeitung»: «Trotzdem sieht es schlecht aus für das Vorhaben.»



– Der Zugbauer Bombardier schlägt vor, wie die Passagiere mit Filtern, Plexiglas und Spezialsitzen vor dem Corona-Virus geschützt werden könnten. «24heures» berichtet.