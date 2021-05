Peter Dransfeld, Architekt, Politiker und SIA-Präsident.

Peter Dransfeld ist der neue SIA-Präsident. «Eine gute Wahl?», fragt die «NZZ» nach. Ausserdem in der Presse: CO2-freier Flugplatz in Dübendorf und Unmut um Tramlinie in Basel.

Jonathan Jäggi 19.05.2021 09:46

«Der neue Präsident Peter Dransfeld ist für den Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein (SIA) ein sicherer Wert», schreibt die «NZZ» heute. Für den SIA-Kenner Hans-Georg Bächtold sei Dransfeld einerseits eine gute Wahl, andererseits auch eine verpasste Chance. «Er kennt die Politik, das ist ein grosser Vorteil. Mit einer Bau- oder Umweltingenieurin, mit einer Städtebauerin aus der Romandie hätte der SIA aber ein Zeichen gesetzt. Nach drei Architekten an der Spitze seit 1996 wäre es an der Zeit gewesen.» Dransfelds Wahl sei allerdings auch ein Symptom für die tiefgreifende Veränderung des SIA. Vor zwanzig Jahren wäre ein Grüner kaum Verbandspräsident geworden, schreibt die Zeitung. Energieeffizientes Bauen war damals noch ein Spezialistenprogramm. Heute spielt die Parteifarbe keine Rolle mehr, Nachhaltigkeit ist in der Branche zu einem Generalthema geworden. Bereits 2009, zwei Jahre bevor die Fukushima-Katastrophe weltweit die Umweltdebatten befeuerte, publizierte der SIA ein Energieleitbild.

Weitere Meldungen:



– «Neue Idee für den Flugplatz»: In Zukunft sollen in Dübendorf emissionsfreie Fluggeräte entwickelt und getestet werden. Die «NZZ» berichtet.



– Beide Basel machen sich erneut für eine Tramlinie beim Margarethenstich stark. «Das sorgt für Unmut», schreibt die «Basler Zeitung» heute.



– «Die Immobilienbranche gibt sich bei Massenkündigungen vermehrt empathisch»: Das sei «knallharte Kalkulation», schreibt der «Tages-Anzeiger».



– «Die Genossenschaft Ziegelhütte in Arbon braucht für ihr Bauprojekt bessere finanzielle Bedingungen»: Die Initianten der geplanten Überbauung verhandeln den bestehenden Baurechtsvertrag mit der Landbesitzerin neu. Die «Thurgauer Zeitung» berichtet.