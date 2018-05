Text: Urs Honegger / 23.05.2018 10:46



«Ich bin einfach dagegen», sagt der grosse Verhinderer im satirischen Interview mit dem «Tages-Anzeiger» und erklärt, wie er das Zürcher Hardturmstadion bodigen will und was es sonst noch zu verhindern gilt.



Das Hardturmstadion sei doch noch gar nicht erledigt, fragt der «Tages-Anzeiger» den grossen Verhinderer im satirischen Interview. Die Antwort: «Oh doch, das ist nur eine Frage der Zeit. Die Bürgerlichen in Höngg habe ich schon lange eingespannt. Jetzt ist auch die SP dabei. Bald kümmere ich mich um die Nachbarn und um die grünen Freunde der Brache. Das kommt gut. Viele Hunde sind des Hasen Tod, heisst es doch. So habe ich auch das Kongresszentrum am See versenkt.» Was er sonst noch so vorhabe? «Die meiste Büez im Verhinderungsgeschäft fällt bei den Nachbarn an: Neubauten, Umbauten, Anbauten, Solaranlagen, Hühnerstall, Kinderspielplatz, Zufahrt, Aussenwirtschaft, Bordell - nichts ist dem Nachbarn recht. Und ich bin immer auf seiner Seite.»



«Die Tyrannei der Bewahrer»: Ein Kommentar von Andres Herzog.

Weitere Meldungen:



