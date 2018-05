«Der Baubranche steht eine Revolution bevor»

Text: Urs Honegger / 8.05.2018 10:11

Die «NZZ» berichtet, wie Roche und SBB das digitale Planen und Bauen mit ‹Building Information Modeling› (BIM) vorantreiben. Beim «Bau 2» habe Roche BIM von Beginn angewandt. Dafür hat das Pharmaunternehmen ein ‹Common Data Environment› (CDE) eingerichtet, eine Plattform, über die die Beteiligten eines Bauprojekts digital kooperieren können. «Roche hat dieses Kommunikationssystem in der Cloud gespeichert, so dass alle Beteiligten ständig darauf Zugriff haben und die Daten laufend aktualisieren können», schreibt die «NZZ». Die SBB will ab dem kommenden Jahr alle Anlageobjekte mit BIM planen. 5 bis 10 Prozent der Baukosten liessen sich der neuen Methode in der Schweiz einsparen. «Käme in der Schweiz beim Bauen stets BIM zur Anwendung, entspräche das einem Betrag von mindestens 3 Milliarden Franken pro Jahr», schreibt die «NZZ».

Weitere Meldungen:



– In Zürich wird über zwei Vorlagen zum besetzten Koch-Areal abgestimmt. Der «Tages-Anzeiger» gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.



– «Warten auf das neue Holzhaus am See»: Seit Jahren versucht Zürich vergeblich, einen Ersatz für die «Fischstube» zu errichten. Die «NZZ» berichtet.



– «Swissness steht für Präzision»: Der Architekt Riken Yamamoto baut am Flughafen Zürich «The Circle» – als japanische Metropole. Die «NZZ» hat ihn interviewt.



– «Mit den neuen Schulen lernt das Kind Architektur auf neuartige, bewusste Weise kennen», schreibt der «Bund» über das neue Schulhaus in Port von Skop Architekten.



– «Das Basler Baudepartement behindert sich selbst», titelt die «Basler Zeitung»: Leitender Mitarbeiter erhebt gegen Buvette am St.-Alban-Rheinweg Einsprache.