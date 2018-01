Text: Urs Honegger / 16.01.2018 10:48

Mario Botta spricht an der Swissbau über «Neue Perspektiven für den alpinen Raum». Die «Südostschweiz hat den Tessiner Architekten interviewt. «Der fundamentale Charakter einer Architektur ist durch die Landschaft vorgegeben und nicht durch den Architekten», sagt Botta. Im Berggebiet brauche der Architekt ein «stärkeres, kritisches Bewusstsein». Auf die Frage, ob der Alpenraum ständig neue Denkmäler brauche, meint Botta: «Es sind ja nicht die Architekten, die nach Sehenswürdigkeiten verlangen. Auch ist die Natur für sich alleine nicht für den Menschen geschaffen. Er lebt ja nicht auf den Bäumen. Der Architekt verwandelt die Natur in Kultur.»

Weitere Meldungen:



– Neuer Vorschlag für die Planung des Berner Viererfelds: Eine Brücke für Velos und Autos soll Länggasse und Nordquartier verbinden. Der «Bund» berichtet.



– Zürich zieht Firmen und Arbeitsplätze an. «Doch zwischen Oerlikon und Flughafen herrscht ein Überangebot an Büros», berichtet die «NZZ».



– «HTW-Campus soll Stadtzentrum stärken»: Die Stadt Chur hofft, dass der neue Campus der HTW in der Churer Innenstadt realisiert wird. Die «Südostschweiz» berichtet.



– Der Bund sieht in der Ostschweiz hohes Potenzial für Windenergie. «Doch die Kantone scheuen eine offensive Planung», schreibt das «St. Galler Tagblatt».