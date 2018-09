Autobahn-Überdeckung beim Gubris

Anna Raymann 18.09.2018 09:09

Der Kantonsrat genehmigte die fünf Millionen Ausgabe aus dem Strassenfonds am Montag mit 168 zu 0 Stimmen. Somit kann nach jahrelangen Diskussionen nun die Weiniger Autobahn-Überdeckung gebaut werden. Dabei soll der Gubristunnel um 100 Meter verlängert werden, die Gemeinde hatte unter anderem für einen verbesserten Lärmschutz eine Verlängerung von 270 Metern gefordert. Bis 2025 soll das Bauprojekt vollendet werden. Der «Tagesanzeiger» berichtet.

Weitere Meldungen:

– Die Pauli-Siedlung an der Zürcher Seebahnstrasse soll trotz allgemeiner Schutzwürdigkeit neuen, energieeffizienteren Bauten weichen. Die «NZZ» informiert.

– Tausende Studierende nahmen den neuen FHNW Campus in Muttenz in Beschlag. Die «BZ» führt durch den 300-Millionen Neubau, der daher komme wie «irgendwas zwischen Art Center und Luxushotel».

– Luzern braucht mehr Luxus: Immobilien im höheren Preissegment könnten helfen, die besten Steuerzahler in der Stadt zu halten. Die «LZ» berichtet.

– Drei Studentinnen der HSR haben die Innenstadt von Mönchengladbach umgeplant. Mit ihrem Projekt haben sie den Schlaun-Wettbewerb für Stadtplanung gewonnen. Die «ZSZ» informiert.

– Braucht die Zürcher Gamedesign-Branche kantonale Förderung? In Hinblick auf die kommende Abstimmung zum Film- und Medienförderungsgesetz diskutiert die «NZZ».

– „Visionen aus der Region“ ist eine Podcast-Serie, in der in insgesamt 6 Episoden über raumplanerische Projekte aus dem Kanton Aargau gesprochen wird. In der heutigen Episode thematisiert «Kanal K» Fisibach.