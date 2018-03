«Das Fussballstadion ist akut gefährdet»

Text: Urs Honegger / 28.03.2018 11:14

Foto: Nightnurse Images

Wenn beim geplanten Stadion Hardturm in Zürich nicht zusätzliche gemeinnützige Wohnungen entstehen, dann lehnt die SP das Projekt ab, berichtet die «NZZ». Die Stadt stelle beim Hardturm wertvolles Land zur Verfügung, mit dem sich Anlagefonds saftige Renditen sicherten. «Das ist eigentlich nicht die Meinung», zitiert die «NZZ» SP-Co-Präsidentin Gabriela Rothenfluh. In Zürich müssten dringend mehr gemeinnützige Wohnungen geschaffen werden – auch auf dem Hardturmareal. «Mit ihrem Powerplay nimmt die SP bewusst in Kauf, dass das Stadion in Zürich erneut scheitert», schreibt die «NZZ» im Kommentar. Dieses erpresserische Machtspiel überrasche und befremde. Wenn das Fussballstadion Hardturm erneut stirbt, würde Zürich «endgültig zur schweizweiten Lachnummer».

Weitere Meldungen:



– Das Baurekursgericht hat die Gestaltungspläne für das Zürcher Uniquartier aufgehoben. Stadt und Kanton sind konsterniert, schreibt die «NZZ». Der «Tages-Anzeiger» spricht von einem Denkzettel für die Regierung.



– Das Architekturbüro CCHE baut in Perroy am Genfersee ein Restaurant am Strand. «24heures» zeigt das Projekt.



Die Churer Galerie Okro öffnet ihre Tore für Liebhaber von Bündner Design und Handwerk. Sie schliesst damit eine Lücke im Kanton, schreibt die «Südostschweiz».



– Städtische Wälder und Grünräume werden mit ‹Urban Forestry› neuerdings auch unter sozioökonomischen Gesichtspunkten untersucht, schreibt der «Tages-Anzeiger».