Das Zürcher-Ypsilon: Im Letten wären die Autobahnen zusammengekommen. (Karte: Bundesamt für Strassen)

Der Bundesrat will das Autobahnkreuz mitten in Zürich aus dem Nationalstrassennetz streichen. Die «NZZ» informiert. Ausserdem in der Presse: das neue Basler Klinikum und die Erschliessung des Viererfelds.

Urs Honegger 27.01.2022 10:35

Das Ypsilon wird beerdigt Der Bundesrat will das Autobahnkreuz mitten in Zürich aus dem Nationalstrassennetz streichen. Die «NZZ» informiert. Ausserdem in der Presse: das neue Basler Klinikum und die Erschliessung des Viererfelds. 27.01.2022 10:35

«Planungsleichen halten sich manchmal hartnäckig», schreibt die «NZZ» heute über das Zürcher Expressstrassen-Ypsilon. «Nun ist es so weit: Der Ansatz, die N 1 und die N 3 in der Stadt Zürich miteinander zu verbinden, sei nicht mehr zeitgemäss, schreibt der Bundesrat nüchtern zum gestern veröffentlichten Entwicklungsprogramm Nationalstrassen. Das Ypsilon soll gestrichen werden.» Inzwischen versuche Zürich, die Wunden, die der Strassenverkehr geschlagen hat, zu heilen. «2009 gelang es, mit der Eröffnung der Westumfahrung die einstige Achse durch Wiedikon für den Durchgangsverkehr zu schliessen. Im Norden wird die Schneise in die Einhausung Schwamendingen verpackt. Der Versuch, den Verkehr auf der Rosengartenstrasse unter den Boden zu verlegen, scheiterte 2020 in der Volksabstimmung», schreibt die «NZZ». Auch der «Tages-Anzeiger» berichtet: «Mitten in Zürich ein Autobahnkreuz - nach 60 Jahren beerdigt der Bundesrat die Idee. Was bleibt, ist der Velotunnel.» Weitere Meldungen: – «So ...