«Das Reichenghetto vom Bodensee»

Das Areal in Uttwil am Bodensee.

Text: Urs Honegger / 3.04.2018 09:55

In Uttwil (TG) entsteht auf einer seit zehn Jahren leer stehenden Brache eine Überbauung mit 17 Luxuswohnungen. Der «Tages-Anzeiger» spricht von der ersten «Gated Community» in der Schweiz, «eines geschlossenen Wohnkomplexes für Privilegierte, die sich normalerweise in den Ballungs­gebieten von Nord- und Südamerika befinden.» Für Stefan Boettle, den verantwortlichen Architekten, ist das alles ein grosses Missverständnis. «Gated Community ist die komplett falsche Bezeichnung für unser Projekt», wird er im «Tages-Anzeiger» zitiert. Man müsse es als privaten Garten verstehen, wo die Öffentlichkeit auch keinen Zutritt habe. Der Gemeindepräsident von Uttwil hat laut «Tagi» keine Mühe mit dem Bau. Für Uttwil sei das Projekt eine gute Sache, weil die Brache am See endlich überbaut werde.

Weitere Meldungen:



– In Städten wie Bern wird der Lebensraum von Insekten und Wildbienen immer mehr zubetoniert. Expertinnen fordern weniger Beton und mehr Wildblumen, berichtet der «Bund».



– Dem Architekten Otto Wagner ist in Wien eine Ausstellung zum 100. Todestag gewidmet. «Sie zeigt, dass er viel moderner war als gemeinhin angenommen», schreibt der «Tages-Anzeiger».



– Pilzfäden machen aus Bio-Abfall vielseitig verwendbare Werkstoffe. Diese können zu Taschen, Möbeln oder sogar Häusern weiterverarbeitet werden. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– «Ein Riese betritt den Schweizer Möbelmarkt»: Der österreichische Möbelhändlers XXXLutz verschärft den Verdrängungskampf und den Druck auf die Preise. Die «NZZ» berichtet.



– «Wer im Klub tanzt, sucht den Rausch der Schattenwelt», schreibt die «NZZ» über die Ausstellung «Night Fever» im Das Vitra-Design-Museum in Weil am Rhein.