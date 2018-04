Das Prinzip Europaallee

Text: Urs Honegger / 10.04.2018 11:13

Foto: 3DKraftwerk

«Oben teure Mietwohnungen für die Rendite, unten günstige Ladenlokale fürs Image: Dieses ökonomische Schichtprinzip kennt man von der Europaallee», schreibt der «Tages-Anzeiger» und ortet das gleiche Prinzip beim Projekt ‹Viertel› an der Zürcher Feldstrasse (Architektur Büro Bräuninger). Der verantwortliche Immobilienunternehmer Steff Fischer habe die SBB davon überzeugt, die Ladenlokale im Erdgeschoss zum Discountpreis zu vermieten. «Als Gegenleistung für den Mietrabatt versprach Fischer den SBB, dass das neue Quartier durch solche Lokale belebt würde», heisst es im »Tagi» weiter. «Linke rümpfen zum Teil die Nase über dieses Kalkül, aber es ist aufgegangen: Der spielerisch wirkende Mix hat dafür gesorgt, dass viele ihre anfängliche Ablehnung inzwischen durch eine ambivalente Haltung ersetzt haben: Man macht keinen Bogen um die Europaallee.»

Weitere Meldungen:



– Der Zürcher Kantonsrat empfiehlt die Ablehnung der Volksinitiative, die den Bau der zweiten Etappe der Limmattalbahn verhindern will. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– «Der Kantonsrat putzt beim Seeuferweg nach»: Die bürgerliche Mehrheit verstärkt doch noch den Schutz des Grundeigentums am Zürichsee, schreibt die «NZZ».



– Der Berner Gemeinderat treibt den Bau einer neuen Schwimmhalle im Neufeld voran und will die bestehenden Frei- und Hallenbäder umfassend sanieren. Der «Bund» berichtet.



– Der ehemalige Geologieprofessor Toni Labhart hat die Gebäude der Stadt Bern unter die Lupe genommen. Dabei wurde eine «erstaunliche Vielfalt an Steinen» verwendet, schreibt der «Bund».



– «Ameisenhaufen, Biberbau und Storchennest für die Langen Erlen»: Der abenteuerlichste Spielplatz der Region wird am 1. Mai eingeweiht. Die «Basler Zeitung» berichtet.