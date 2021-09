Bei der Überbauung Blüemliweg in Thun ist selbst der Keller aus Holz konstruiert.

Andres Herzog 20.09.2021 08:58

Der Holzbauingenieur Stefan Zöllig gründete 1997 die Firma Timbatec. Der Name setzt sich aus Timber, Bauholz, und Tec für Technologie zusammen. «Mein Herzblut ist die Technologie», sagt Zöllig gegenüber dem «Bund». «Denn im Holzbau ist sie erst zu 10 Prozent entwickelt, das Potenzial ist enorm.» Generell ist der Holzbau in der Schweiz laut Zöllig schon heute konkurrenzfähig. Der Marktanteil bei Tragkonstruktionen liege bei 16 Prozent. Damit es noch mehr werden, setzt Zöllig auf Innovation, wie der «Bund» schreibt. In Thun hat Timbatec den «schweizweit ersten Keller aus Holz» gebaut. Für den Holzbauingenieur steht fest: «Es ist möglich, im Bau vollständig auf Stahl und Beton zu verzichten.»

Weitere Meldungen:

