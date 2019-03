Im Kampf gegen den Stau komme das Mobility-Pricing nicht vom Fleck. Fotos: Nabeel Syed on Unsplash

Anna Raymann 12.03.2019 09:10

Mit dem Bevölkerungswachstum nehme auch die Nachfrage nach Mobilität überproportional zu: Bis 2040 werden gemäss Bund 20 Prozent der Schweizer Nationalstrassen regelmässig überlastet sein. Darauf reagierte der Nationalrat gestern mit einem milliardenschweren Strassenprogramm. Ungleich schwerer tue sich die Politik mit dem Mobility-Pricing. Dabei würden jene, die viel und auf beliebten Strecken zu attraktiven Zeiten fahren, mehr bezahlen, als jene, die in Randzeiten und auf Nebenrouten unterwegs sind. Das Programm habe politisch einen schweren Stand. Der Bundesrat beauftragte 2017 das Verkehrsdepartement, Mobility-Pricing am Beispiel der Region Zug mit Rechenmodellen zu testen. Inzwischen würden erste Resultate vorliegen. Demnach liessen sich die Verkehrsspitzen in der Stadt Zug und Umgebung um rund 10 Prozent brechen. Wie aussagekräftig die Berechnungen des Uvek sein werden, sei unklar, schreibt der «Tages-Anzeiger».

Weitere Meldungen:

– Die Ausbaupläne für die St.Galler Stadtautobahn zeigen die verkehrspolitischen Gräben zwischen bürgerlichen und rot-grünen Parteien deutlich auf. Das «Tagblatt» berichtet.

– In letzter Minute soll eine Initiative die Burgernziel-Überbauung stoppen. Die Initianten werfen dem Gemeinderat vor, in der Abstimmungsbotschaft gelogen zu haben. «Der Bund» informiert.

– Die Baugenossenschaft Zurlinden kann in Zürich erneut mehrere Liegenschaften kaufen. Das liegt auch an ihrem ungewöhnlichen Profil, schreibt der «Tages-Anzeiger».

– Das Bauhaus gilt seit Mitte des letzten Jahrhunderts als Synonym für eine moderne Lebenskultur. Seinen Aufbruchsgeist könnten wir heute gut gebrauchen, schreibt «NZZ Bellvue».