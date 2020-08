So wird der Neubau dereinst aussehen (Projektstand 2016). Fotos: Architekten Aires-Mateus

Der Neubau für das Mudac und das Musée de l'Élysée in Lausanne wächst aus der Baugrube heraus. Ausserdem: Seebucht in Horw, Quartier in Rorschach, Ausstellung in Basel und Salzwege in der Waadt.